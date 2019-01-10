طلاق مؤسس أمازون... أغلى انفصال في التاريخ

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علن الرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس وزوجته ماكينزي انفصالهما وسعيهما للحصول على الطلاق بعد زواج دام 25 عامًا.



هذه الخطوة الصادمة كشف عنها الزوجان في بيان مشترك يوم الأربعاء على تويتر، وصرّحا: "بعد فترة طويلة من الانفصال التجريبي قررنا الطلاق ومواصلة حياتنا المشتركة كصديقين".



وتوجّهت الأنظار نحو مصير ثروة أغنى رجل في العالم وعلى المبلغ الذي ستحصل عليه زوجته بعد انتكاسة أعادت مايكروسوفت لتصبح الشركة الأكثر قيمة في العالم.



وأشارت عدّة مواقع أميركية إلى إن طلاق أغنى زوجين في العالم "قد يصبح أغلى انفصال في التاريخ" نظراً لحجم الثروة.



فبيزوس البالغ من العمر 54 سنة، أسس شركة أمازون وأصبح من خلالها أغنى رجل في العالم وفقاً لمؤشر بلومبيرغ، حيث تقدر ثروته بـ 137 مليار دولار.

أما زوجته ماكينزي بيزوس البالغة من العمر 48 سنة فهي روائية ومؤلف كتب.



ولأنهما يعيشان في ولاية واشنطن الأميركية، فإنه يتوقع أن يتم اقتسام ثروة الطرفين بالتساوي وفق القانون المطبّق هناك.

LBCI - BBC