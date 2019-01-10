قضى 20 يوما داخل غرفة مظلمة... مقامر يربح رهانا بآلاف الدولارات

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سبوتنيك - ظفر المقامر الأسترالي ريتش ألتي، بقيمة رهانه مع صديقه روي يونغ، والذي بلغ 65 ألف دولار مقابل المكوث 30 يوما في الظلام.

وقام الصديقان بتوثيق بنود الرهان بعقد قانوني، والذي نص على مكوث ألتي داخل غرفة مظلمة لا تحتوي على أي نوع من الإضاءة لمدة شهر كامل، مع توفير خصمه جميع وسائل الراحة الأخرى بما في ذلك سريرا مريحا، وحوض استحمام، وجميع أنواع الطعام التي يطلبها.

وقضى الاتفاق بعدم تواجد أي جهاز إلكتروني يمكن أن يكون مصدرا للضوء داخل الغرفة، مع مراقبة الغرفة ببث مباشر على مدى 24 ساعة للتأكد من التزامه بالاتفاق.

وأودع الطرفان لدى شركة تأمين، مبلغ 100 ألف دولار لدفعها للطرف الآخر في حال لم يستطع أحدهما من إتمام الرهان.

ونص العقد بين الطرفين على تحليل عينات من بول ألتي بشكل منتظم، للتأكد من عدم تناوله أي دواء يحسن حالته النفسية، ويسهل عليه البقاء في الغرفة المظلمة.

وعقب 20 يوما من الرهان، كانت حالة ألتي النفسية جيدة، وكان قريبا من كسب الرهان، إلا أن صديقه يونغ بدأ يفاوضه لإنهاء الرهان وتخفيض المبلغ.

وفي النهاية تمكن يونغ تمكن من اقناع ألتي بعد مفاوضات، أن ينهي الرهان بالحصول على مبلغ 65 ألف دولار.