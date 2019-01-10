living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصور - انظر ماذا يحدث عندما نسلق البيض بالمايكروويف

10
JANUARY
2019
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يستهين كثير من الناس باتباع التعليمات بشأن كيفية استخدام المايكروويف، والأطعمة أو المأكولات التي يجب استخدامها بهذا الجهاز.
 
فقد قام أحد عمال المصانع بمحاولة لسلق بيضتين بواسطة المايكروويف، متبعا تعليمات على الإنترنت، من أجل إعداد ساندويشة سريعة.
 
لكن بدلا من أن يكون البيض وجبة العامل سول مورتون (44 عاما)، أصبح وجبه وجبة للبيض، وفقا لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية.
 
 
واتباعا للتعليمات على الإنترنت، وضع سول بيضتين في كأس من الماء داخل المايكروويف لمدة دقيقة.
 
وبمجرد أن وضع ملعقة داخل الكأس لإخراج البيضة من داخله، انفجرت البيضة في وجهه.
 
وفي البداية اعتقد سول أن البيضة تسحل عن وجهه قبل أن يدرك أن الجلد على أنفه وخده أخذ يتقشر بفعل سخونة البيضة التي انفجرت في وجهه.
 
 وبعد مراجعة المستشفى، تبين أن سول يعاني من حروق في عينه اليسرى وأجزاء من خده وأنفه.
 
ونشر سول صورا له بعد الإصابة في محاولة منه لتحذير الآخرين من مغبة ارتكاب حماقة مثل التي ارتكبها في مطبخ منزله في بانتيموين بمقاطعة فلينتشاير بإنجلترا.
 
كما أوضح سول طبيعة الألم الذي تعرض له، وقال "إنه كصب ماء ساخن مباشرة من الإبريق على جسمك دون تبريد، ولكن هذا حدث على عيني ووجهي".
 
وأضاف: "ركضت إلى الحمام وحاولت غسل وجهي بماء بارد، وفي البداية اعتقدت أن بياض البيضة عالق في وجهي، قبل أن أدرك أن جلدي كان يتقشر تحت عيني وخدي وأنفي.. وبعد حدوث هذا كله وبدأ وجهي ينتفخ أدركت أنه يجب أن أتصل بقسم الطوارئ".
 
وأوضح أن ما حدث هو أن الماء كان يغلي في الكأس، وتشكل غشاء منع خروج الماء المغلي من الكأس، وعندما حاولت إخراج البيضة منه بواسطة الملعقة ثقبت الغشاء فانفجر الماء من تحته".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout