living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ترامب يتسبب بـ"قلق" لكيم جونغ أون

10
JANUARY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت كوريا الشمالية الخميس، أنّ زعيمها كيم جونغ-أون عبّر خلال لقائه الرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين، عن "قلقه" إزاء الجمود الراهن في المفاوضات بين بيونغ يانغ وواشنطن حول نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.
 
وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، إنّ كيم أعرب عن "قلقه إزاء المأزق الراهن في عملية تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية وفي محادثات نزع السلاح النووي". 
 
وشدد كيم جونغ في الوقت نفسه على أنّ "الموقف المبدئي" لبلاده والمتمثّل في "التوصّل إلى حلّ سلمّي من خلال الحوار لم يتغيّر".
 
إلى ذلك، أبلغ الرئيس الصيني نظيره الكوري الشمالي، أنّ بكين تدعم القمّة الثانية المحتمل عقدها قريباً بين بيونغ يانغ وواشنطن وتأمل أن يخطو كلا الطرفين خطوة باتجاه الآخر لكي "يلتقيا في منتصف الطريق"، بحسب ما أفادت شينخوا الخميس.
 
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية، إنّ شي أبلغ أيضاً كيم خلال اجتماع في بكين في إطار الزيارة التي قام بها الزعيم الكوري الشمالي إلى الصين يومي الثلاثاء والأربعاء، أنّ "التسوية السياسية (لقضية) شبه الجزيرة الكورية هي اليوم أمام فرصة تاريخية نادرة".
 
من جهته قال كيم، بحسب ما نقلت عنه شينخوا، إنّ بلاده ستبذل جهوداً خلال القمّة الثانية المرتقبة بينه وبين الرئيس الأميركي دونالد ترامب "لتحقيق نتائج تلقى ترحيب المجتمع الدولي".
 
وعاد كيم إلى بلده الأربعاء بعد زيارة مفاجئة إلى الصين استمرت يومين. وعلى جاري عادتها انتظرت بكين انتهاء الزيارة ومغادرة الزعيم الكوري الشمالي أراضيها لتعلن عن فحوى محادثاتها مع قادتها.
 
ونقلت شينخوا عن الرئيس الصيني قوله، إنّ بلاده "تدعم عقد لقاءات قمّة بين جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية والولايات المتحدة وتحقيق نتائج، وتدعم انتهاج الأطراف المعنية الحوار سبيلاً لحلّ المخاوف المشروعة لكلّ منها".
 
وأضاف شي إنّ "الصين تأمل أن تلتقي جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية والولايات المتحدة سوياً في منتصف الطريق"، مؤّكداً استعداد بكين لأداء "دور إيجابي وبنّاء" للحفاظ على السلام والاستقرار وتحقيق نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.
 
من جانبه قال كيم، بحسب ما نقلت عنه شينخوا، إنّ بلاده "ستواصل التمسّك بنزع السلاح النووي وحلّ قضية شبه الجزيرة الكورية من خلال الحوار والتشاور".
 
وأضاف أنّ بيونغ يانغ "ستبذل جهوداً من أجل أن تحقّق القمّة الثانية بين جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية والقادة الأميركيين نتائج تلقى ترحيب المجتمع الدولي".
 
وغادر قطار الزعيم الكوري الشمالي بكين الأربعاء بعد زيارة إلى حليفه الرئيسي شي اعتبرت خطوة استراتيجية قبيل قمته المحتملة مع ترامب.
 
وكان كيم وصل إلى بكين الثلاثاء في زيارة هي الرابعة له إلى حليفه الدبلوماسي الكبير الوحيد، حيث التقى بالرئيس شي وزار مصنعاً، بحسب تقارير إعلامية.
 
وشوهد موكب الزعيم الكوري الشمالي يدخل محطة القطارات المركزية في بكين بعد ظهر الأربعاء، وبعيد ذلك انطلق القطار في رحلة تستمر يوماً إلى الحدود الشمالية الشرقية.
 
 
 
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout