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ترامب: لدي "حق مطلق" في إعلان حالة الطوارئ

9
JANUARY
2019
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أعلن الرئيس الأمريكي إنه يملك "حقا مطلقا" في إعلان حالة الطوارئ إذا لم يتسن التوصل إلى اتفاق مع الكونغرس بشأن إدراج التمويل الذي يطلبه لتأمين الحدود الجنوبية في ميزانية الحكومة.

وأوضح ترامب أنه لم يعلن حالة الطوارئ خلال خطابه للشعب الأمريكي أمس الثلاثاء لأنه لا يزال يؤمن بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع الكونغرس بشأن إدراج كلفة تشييد الجدار الفاصل على الحدود مع المكسيك في الميزانية الحكومية. وذلك وسط التوقف الجزئي لعمل مؤسسات الحكومة المستمر منذ الـ22 من ديسمبر الماضي جراء رفض المشرعين الديمقراطيين تخصيص 5.7 مليارات دولار لبناء الجدار.

وقال ترامب اليوم الأربعاء: "أعتقد أننا لا بد أن نتوصل لاتفاق. لكن إذا لم يحدث ذلك قد أسلك هذا الطريق. أملك الحق المطلق في إعلان الطوارئ على المستوى الوطني إن أردت".

ويوم أمس تساءل ترامب بالقول: "البعض يصف هذا الجدار باللاأخلاقي، لكن لماذا يبني السياسيون جدرانا وأبوابا حول بيوتهم؟ إنهم يفعلون ذلك ليس لأنهم يكرهون الناس خارج هذه الجدران، بل لأنهم يحبون الناس داخلها".

يذكر أن تشييد جدار فاصل مع المكسيك كان أحد الوعود الرئيسة التي قطعها ترامب خلال حملته الانتخابية.

روسيا اليوم
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