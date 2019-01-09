بلجيكا.. اعتقال مشتبه به متورط في "هجمات باريس"

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قال موقع "لو فيغارو" الفرنسي، الأربعاء، إن السلطات البلجيكية اعتقلت في أواخر ديسمبر، مشتبها به آخر متورط في هجمات باريس 2015.

وذكر الموقع أن رجلا، زوّد منفذي اعتداءات باريس بالأسلحة، جرى اعتقاله في أواخر الشهر الماضي ببلجيكا.

ووجه المدعي الفيدرالي البلجيكي، الأربعاء، للرجل تهمة التورط في الهجوم، الذي وقع في نوفمبر من عام 2015.

وقال المدعي العام، إن المشتبه به أوقف قبل رأس السنة الميلادية، مشيرا إلى أنه زود المهاجمين ببنادق هجومية من نوع "كلاشينكوف"، كما استأجر لهم عدة "مخابئ" وسهّل تحركاتهم.

وتابع أن المتورط يدعى محمد، وهو مواطن بلجيكي يعيش في مدينة "فيرفيير".

يشار إلى أن عددا من منفذي هجمات باريس عاشوا في العاصمة البلجيكية، بروكسل، التي كانت مركزا للتحقيقات في نشاط خلايا للمتطرفين.

وشهدت باريس، مساء يوم 13 نوفمبر 2015، سلسلة هجمات إرهابية أسفرت عن مقتل 130 شخصا وإصابة أكثر من 350 آخرين.