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أستراليا تحقق في طرود مريبة وصلت إلى 14 بعثة دبلوماسية

9
JANUARY
2019
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ذكرت الشرطة الاتحادية الأسترالية في بيان اليوم الأربعاء أن عدة طرود مثيرة للريبة أرسلت إلى سفارات وقنصليات في كانبرا وملبورن اليوم.
 
وقالت الشرطة في بيان دون الخوض في التفاصيل "أجهزة الطوارئ تعكف على فحص... التحقيق جار في الملابسات المحيطة بهذه الوقائع.
 
ولم تحدد الشرطة أيا من السفارات أو القنصليات التي وصلتها هذه الطرود.
 
لكن وسائل إعلام محلية أفادت في وقت سابق بأن الطرود أرسلت إلى ما لا يقل عن تسع بعثات دولية في ملبورن، ثاني أكبر المدن الأسترالية، منها السفارات البريطانية والسويسرية والألمانية والهندية.
 
وأظهرت صور لشبكة (9 نيوز) رجال إطفاء ومسعفين عند البعثتين الهندية والأمريكية في ملبورن، ثاني أكبر المدن الأسترالية. ولم ترد تقارير بعد عن أي ضرر لحق بالعاملين.
 
وأكدت متحدثة باسم المفوضية البريطانية العليا أن مكتبها في ملبورن وصله طرد مثير للريبة.
 
وقالت "نحن على اتصال وثيق مع الشرطة الاتحادية الأسترالية والسلطات المحلية بخصوص الوضع... جميع العاملين آمنون".
Reuters
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