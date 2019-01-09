وقع ما كان يقلق ملك ماليزيا.. زوجته الجديدة ملكة جمال روسيا حامل، والقصر يعلن تخليه عن العرش

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عربي بوست - نقلت وسائل الإعلام في موسكو أنباء تشير إلى أن ملكة الجمال الروسية والنجمة السابقة في برامج تلفزيون الواقع، التي تزوجت الملك الماليزي المتنحي، تنتظر المولود الأول للزوجين. وكانت مصادر صحيفة بريطانية، قد أفادت بأنّ السلطان محمد الخامس «قلِقٌ للغاية» بشأن تأسيس أسرةٍ، لأن زيجته الأولى التي انتهت بالطلاق لم ينتج عنها أطفال. ظهرت أوكسانا فويفودينا، 25 عاماً، وهي ترقص مع زوجها في فيديو جديد التُقط لحفل زفافهما الفخم الذي نُظِّم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحسب صحيفة The Daily Mail البريطانية.

تنازل الملك عن العرش

وعلمت أوكسانا أنها حبلى بعد أن زار الزوجان إحدى عيادات تنظيم الأسرة الألمانية، وذلك حسبما أفادت الصحيفة الروسية Komsomolskaya Pravda. وتأتي التقارير التي تتناول حملها بعد يومين من الإعلان المثير لسلطان محمد الخامس، 49 عاماً، تخليه عن العرش بعد عامين فقط من توليه المنصب، حيث لم يتم الكشف عن أسبابٍ عدم استكمال مدة ولايته التي تمتد لخمس سنوات، في سابقة هي الأولى من نوعها في البلاد.

وأعلن حامل الأختام الملكية في ماليزيا، سيد دانيال سيد أحمد، أمس الأول الإثنين، أن مجلس الحكام عقد اجتماعاً وحدد موعداً لانتخاب ملك جديد في الرابع والعشرين من شهر يناير/كانون الثاني. وقال أحمد أيضاً في بيان صدر الإثنين، إن الملك الجديد سوف يلقي القسم في الحادي والثلاثين من نفس الشهر. ونُصِّب سلطان محمد الخامس، وهو حاكم ولاية كلنتن الواقعة شمال شرق شبه جزيرة الملايو، ملكاً في ديسمبر/كانون الأول 2016 ليكون واحداً من أصغر الملوك في النظام الملكي الدستوري بماليزيا.

واعتنقت أوكسانا الإسلام قبل الزواج من الملك الماليزي المتنحي، واسمه بالكامل تينغو محمد فارس بترا ابن سلطان إسماعيل بترا. بعد ذلك، تركت ملكة جمال موسكو السابقة عملها السابق في مجال عروض الأزياء، وذكرت الصحيفة الروسية الأكثر مبيعاً في عددها الصادر اليوم: «ينتظر الزوجان مولودهما الأول وكرَّسا نفسيهما من أجل طفل المستقبل».

تساؤلات عدة طرحها تخلي الملك عن العرش

وقالت الصحيفة إن زواج الملك من الفاتنة الروسية «أثار عديداً من التساؤلات» وربما كان السبب وراء تخليه عن العرش. وتساءلت ما إذا كان الزواج من ملكة الجمال الروسية «أثَّر على سمعة الملك». وأوضح التقرير أن الزوجين -الذين يبلغ فارق السن بينهما 24 عاماً- زارا قبل زفافهما وبعده إحدى عيادات تنظيم الأسرة في ألمانيا.

وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادرها: «ينتظر الزوجان طفلاً بالفعل وقررا أن يُكرِّسا نفسيهما تماماً لهذا الحدث الهام». ورفضت المتحدثة باسم أوكسانا التعليق على الأمر. أما والد زوجة ملك ماليزيا السابق، جراح العظام أندريه غورباتينكو، اكتفى بالقول للصحيفة: «كل شيء يسير كما ينبغي»، متجنباً التعليق سواء على أخبار الحمل أو التنازل عن العرش. وأضاف غورباتينكو: «لديهم حياتهما الخاصة، وأنا أعيش حياتي. لكن بوسعي إخباركم شيئاً واحداً كطبيب: حين التقيته أول مرة، شعرت بالاسترخاء عميقاً في داخلي. شعرت على الفور بأن أوكسانا ستكون بخير معه». وأضاف: «حين اعتنقت ابنتي الإسلام، قررت أن ألقي نظرة أقرب على هذا الدين. عدتُ إلى أصدقائي المسلمين. أود إخباركم أنه دين رائع. وأوكسانا قامت بلا شك بالفعل الصحيح، أما بالنسبة للملك، فهو شخصٌ رائع، ونحن نتكلم بالإنكليزية مع بعضنا البعض، أشعر أنه مثقف، مهذب، متعلمٌ جيداً، لذا أنا سعيدٌ جداً لأجل روكسانا».