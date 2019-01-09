زوكربرج مؤسس فيسبوك يعلن عن تحديه الشخصي لعام 2019..

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عربي بوست - قال مارك زوكربرغ الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، أمس الثلاثاء 8 يناير/كانون الثاني 2019، إنه سيستضيف سلسلة من المناقشات العامة عن مستقبل التكنولوجيا في المجتمع في إطار تحد شخصي هذا العام. وأعلن زوكربرغ عن خطته في منشور سنوي له على فيسبوك يعلن فيه قراراته للعام الجديد، وكان من بينها العام الماضي تعلم اللغة الصينية لقراءة كتابين في الشهر. وقال زوكربرغ في رسالة على فيسبوك: «سأتحدث كل بضعة أسابيع مع زعماء وخبراء وأناس من مجتمعنا في ميادين مختلفة وسأجرب صيغاً متنوعة كي أجعلها مثيرة للاهتمام. وستكون جميعها متاحة للعامة من خلال صفحتي على فيسبوك وعلى تطبيق إنستغرام أو على وسائط أخرى».

وتضررت سمعة فيسبوك العام الماضي بسبب فضيحة تتعلق بالبيانات تورطت فيها شركة استشارات سياسية بريطانية وتعلقت بالبيانات الشخصية لملايين المستخدمين، الأمر الذي أخضع شبكة التواصل الاجتماعي لمراقبة صارمة في أنحاء العالم. وقال زوكربرغ العام الماضي إنه سيتغلب على الكثير من مشكلات فيسبوك مثل استخدام خطاب الكراهية ونشر معلومات مضللة والتدخل السياسي. وفي إطار تلك المساعي، عززت فيسبوك جهودها للتحقق من الوقائع وفرضت إجراءات صارمة على الصفحات والحسابات المثيرة للريبة وحسنت أنظمتها لتحديد هوية أصحاب الحسابات المزيفة. لكن الشركة لا تزال تواجه انتقادات من المراقبين والمشرعين بأنها لم تفعل ما يكفي.