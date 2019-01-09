الرجل والجرس.. كاميرات المراقبة ترصد "الفعلة الجنونية"

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ألقت الشرطة في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة على رجل بعد ساعات من المطاردة بسبب تصرف غريب مع جرس البيت، بعد أن التقطته كاميرات المراقبة متلبسا.

وضبطت كاميرات المراقبة روبرتو دانيال أرويو (33 عاما)، السبت الماضي، وهو يلعق جرس البيت من الخارج لمدة 3 ساعات، في ساعة متأخرة من الليل، وفق ما ذكرت "سكاي نيوز"، الأربعاء.

وتُظهر اللقطات الرجل بوضوح وهو يميل رأسه على جهاز الجرس والاتصال الداخلي ويلعقه من عدة زوايا مختلفة. كما أقدم الرجل على التبول في حديقة العائلة قبل أن يقوم بلعق الجرس.

وخلال قيام الرجل بفعلته الغريبة، لم يكن ينام في المنزل سوى أطفال العائلة، في حين كان الوالدان غير موجودين بداخله، وقد انتابتهما الدهشة من تصرف الرجل بعدما راجعا كاميرات المراقبة.

وقال الوالدان، وهما من أصول صينية، إنهما قاما بتركيب كاميرات المراقبة عند مدخل البيت قبل شهر، بعد أن انتبهوا إلى تكرار الحركة أمام منزلهم في ساعات الفجر.

واكتشف عدد من الجيران أن أرويو دأب على اقتحام حدائقهم والتبول فيها. وقالت الشرطة إن الرجل قد يواجه اتهامين، الأول السرقة البسيطة والثاني التجول بعدم مسؤولية.