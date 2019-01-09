روسيا "مستعدة" للحوار بشأن معاهدة القوى النووية

A + A -

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، الأربعاء، إن روسيا مستعدة لإجراء مشاورات مع الولايات المتحدة بشأن معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى على المستويين الدبلوماسي والعسكري.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن ريابكوف قوله للصحفيين في نيودلهي: "نحن مستعدون للحوار إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة له".

وأضاف: "إذا حدث ذلك غدا، فسنكون مستعدين في الغد. لكن الحوار يحب أن يكون على أساس المساواة في الحقوق".

وأبرمت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي سابقا، معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، من أجل القضاء على الصواريخ النووية المتوسطة المدى والقصيرة المدى.

وقد وقع المعاهدة في واشنطن العاصمة الرئيس الراحل رونالد ريغان، والأمين العام الراحل للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي ميخائيل غورباتشوف، في 8 ديسمبر 1987.

وصدق مجلس الشيوخ الأميركي على المعاهدة في 27 مايو 1988، ودخلت حيز التنفيذ في 1 يونيو 1988.