لماذا تصنّف هذه الصورة كأذكى صورة بالتاريخ؟

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كانت البشرية، مطلع القرن العشرين، على موعد مع فترة ازدهار علمي تميزت بظهور العديد من النظريات التي ساهمت في تغيير فهمنا للكون. وبالتزامن مع ذلك، اتجه البعض للحديث عن ضرورة عقد مؤتمرات يجتمع خلالها علماء بارزون من مجالات مختلفة كالفيزياء والكيمياء لمناقشة أهم الاكتشافات والمستجدات العلمية. ومن هنا ظهرت فكرة عقد مؤتمر سولفاي (Solvay Conference) سنة 1911 بناء على اقتراح من الكيميائي ورجل الأعمال البلجيكي أرنست سولفاي (Ernest Solvay).

واستضافت العاصمة البلجيكية بروكسل سنة 1911 أول مؤتمرات سولفاي والذي نوقشت خلاله نظرية الإشعاع والكوانتا، فضلاً عن ذلك ترأس عالم الفيزياء الهولندي هندريك أنطون لورنتز، الحائز على جائزة نوبل للفيزياء سنة 1902، هذا المؤتمر الأول والذي حقق نجاحا باهرا اتفق الجميع على إثره على الالتقاء كل ثلاث سنوات لمناقشة التطورات العلمية.

ما بين عامي 1911 و1948، انعقد مؤتمر سولفاي 8 مرات حيث تعذّر الالتزام بمدة الثلاث سنوات بسبب التطورات السياسية العالمية والتي تجسدت أساسا باندلاع الحرب العالمية الأولى سنة 1914 وصعود الحزب النازي بألمانيا سنة 1933. فعقب مؤتمر 1911، اجتمع العلماء مرة ثانية سنة 1913 قبل أن ينقطعوا عن ذلك لثماني سنوات متتالية ليعودوا مجددا لبروكسل خلال أعوام 1921 و1924 و1927 و1930 و1933، وعقب ذلك انقطع مؤتمر سولفاي لمدة 15 سنة قبل أن ينعقد مجددا بداية من سنة 1948 عقب نهاية الحرب العالمية الثانية.

ويعد مؤتمر سولفاي الخامس المنعقد سنة 1927 والذي ناقش أساسا موضع الإلكترونات والفوتونات أهم هذه المؤتمرات حيث سجّل العديد من كبار علماء تلك الفترة حضورهم. وكان من ضمن العلماء الحاضرين والبالغ عددهم 29 عالما 17 فائزا بجائزة نوبل سواء في مجال الكيمياء أو الفيزياء.

وخلال مؤتمر سولفاي سنة 1927، كان عالما الفيزياء ألبرت أينشتاين ونيلز بور أبرز الحاضرين، وكانت الكيميائية والفيزيائية البولندية الأصل ماري كوري المرأة الوحيدة التي حضرت هذا المؤتمر حيث حظيت الأخيرة بمكانة هامة عقب حصولها على جائزة نوبل في مناسبتين كانت الأولى في مجال الفيزياء سنة 1903 أما الثانية فكانت في مجال الكيمياء سنة 1911.

ومنذ بداية انعقاد مؤتمر سولفاي سنة 1911، اعتاد العلماء المجتمعون التقاط صورة جماعية للذكرى وتعتبر الصورة التي التقطت خلال مؤتمر سولفاي سنة 1927، والتي ضمت 29 من أبرز علماء العصر، أهم صورة لتصنف من قبل كثيرين بناء على الشخصيات الموجودة بها وإنجازاتهم في المجالات العلمية كأذكى صورة عرفها التاريخ.

ضمت هذه الصورة 29 من أبرز العلماء كانوا كالآتي:

الصف الخلفي من اليمين إلى اليسار: عالم الفيزياء الفرنسي الأميركي ليون بريليون (Léon Brillouin)، عالم الفيزياء البريطاني رالف فاولر (Ralph H. Fowler)، عالم الفيزياء الألماني فيرنر هايزنبيرغ (Werner Heisenberg) والحائز على جائزة نوبل للفيزياء سنة 1932، عالم الفيزياء النمساوي فولفغانغ باولي (Wolfgang Pauli) والحائز على جائزة نوبل للفيزياء سنة 1945، عالم الفيزياء البلجيكي يوليوس إيميل فيرشافت (Jules-Émile Verschaffelt)، عالم الفيزياء النمساوي إرفين شرودنغر (Erwin Schrödinger) الحائز على جائزة نوبل للفيزياء سنة 1933، الفيزيائي والكيميائي البلجيكي تيوفيل دي دوندر (Théophile de Donder)، الكيميائي البلجيكي إدوارد هيرتزن (Édouard Herzen)، الفيزيائي النمساوي بول إهرنفست (Paul Ehrenfest)، الكيميائي الفرنسي إيميل هنريوت (Émile Henriot)، الفيزيائي السويسري أوغوست بيكارد (Auguste Piccard).

الصف الثاني من اليمين إلى اليسار: عالم الفيزياء الدنماركي نيلز بور (Niels Bohr) الحائز على جائزة نوبل للفيزياء سنة 1922، عالم الفيزياء والرياضيات الألماني ماكس بورن (Max Born) الحائز على جائزة نوبل للفيزياء سنة 1954، عالم الفيزياء الفرنسي لويس دي بروجلي (Louis de Broglie) والحائز على جائزة نوبل للفيزياء سنة 1929، عالم الفيزياء الأميركي آرثر هولي كومبتون (Arthur Holly Compton) والحائز على جائزة نوبل للفيزياء سنة 1927، عالم الفيزياء البريطاني بول ديراك (Paul Dirac) والحائز على جائزة نوبل للفيزياء سنة 1933، عالم الفيزياء الهولندي هانز كرامرز (Hans Kramers)، عالم الفيزياء الأسترالي وليام لورنس براغ (William Lawrence Bragg) الحائز على جائزة نوبل للفيزياء سنة 1915، عالم الفيزياء الدنماركي مارتن كنودسن (Martin Knudsen)، عالم الفيزياء والكيمياء الهولندي بيتر ديباي (Peter Debye) والحائز على جائزة نوبل للكيمياء سنة 1936.

الصف الأمامي من اليمين إلى اليسار: عالم الفيزياء البريطاني أوين ريتشاردسون (Owen Richardson) والحائز على جائزة نوبل للفيزياء سنة 1928، عالم الفيزياء الأسكتلندي تشارلز ويلسون (Charles Wilson) والحائز على جائزة نوبل للفيزياء سنة 1927، الفيزيائي السويسري تشارلز أوجين غاي (Charles-Eugène Guye)، الفيزيائي الفرنسي بول لنجيفان (Paul Langevin)، عالم الفيزياء الألماني الأصل ألبرت أينشتاين (Albert Einstein) والحائز على جائزة نوبل للفيزياء سنة 1921، عالم الفيزياء الهولندي هندريك أنتون لورنتس (Hendrik Antoon Lorentz) والحائز على جائزة نوبل للفيزياء سنة 1902، عالمة الفيزياء والكيمياء البولندية الأصل ماري كوري (Marie Curie) والحائزة على جائزة نوبل للفيزياء سنة 1903 وجائزة نوبل للكيمياء سنة 1911، عالم الفيزياء الألماني ماكس بلانك (Max Planck) والحائز على جائزة نوبل للفيزياء سنة 1918، عالم الكيمياء والفيزياء الأميركي إرفينغ لانغموير (Irving Langmuir) الحائز على جائزة نوبل للكيمياء سنة 1932.