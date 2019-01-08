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الشرطة العسكرية الروسية تبدأ بتسيير دورياتها في منبج

8
JANUARY
2019
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سبوتنيك - بدأت وحدات الشرطة العسكرية الروسية، اليوم الثلاثاء، بتسيير دورياتها بمنطقة منبج في محافظة حلب السورية بالقرب من الحدود التركية.
 وقال المتحدث باسم الشرطة الروسية في سوريا، يوسوب ماماتوف، للصحفيين: إن "وحدات الشرطة العسكرية الروسية بدأت اليوم، بتسيير دورياتها في المناطق الآمنة بأحياء منبج وضواحيها"، مشيرا إلى أن مهمة الشرطة "تتمثل بضمان الأمن في المناطق الواقعة ضمن مسؤوليتها، فضلا عن رصد مواقع وتحركات التشكيلات المسلحة".
وأضاف أن "الدورية الأولى للشرطة العسكرية عبرت الحدود الخلفية للمنطقة الآمنة بالقرب من منبج".
 
وأوضح أن "وحدات الشرطة العسكرية قطعت 10 كيلومترات في الجزء الشمالي من المحافظة عبر مدن ميلمييران وعجمي وإلانلي وإليابافار وستغير مسارها بانتظام في المستقبل".
 
ووفقا للمتحدث، تتلقى الشرطة العسكرية من السكان المحليين تقارير عن مخابئ للأسلحة وقذائف غير منفجرة تركها المسلحون أثناء احتلالهم لهذه المناطق.
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