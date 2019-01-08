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ألمانيا... اعتقال مشتبه به في تحقيقات قضية اختراق بيانات السياسيين

8
JANUARY
2019
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سبوتنيك - أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الثلاثاء، أنه تم اعتقال مشتبه به في قضية اختراق بيانات سياسيين، الأسبوع الماضي.
 
وقال مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالي إنهم فتشوا شقة يسكن بها مشتبه به عمره 20 عاما، في ولاية هيسن يوم الأحد واحتجزوه. ولم يوضح المزيد من التفاصيل، ولكنه إلى أنه سيتم عقد مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق من اليوم، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".
 
وذكرت الوكالة أن المعلومات، التي تم تسريبها، تشمل بيانات عن أعضاء جميع الأحزاب في البرلمان باستثناء أعضاء حزب "البديل من أجل ألمانيا".
وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت، يوم الجمعة، إن بيانات شخصية ووثائق تخص مئات الساسة والشخصيات العامة، على رأسهم المستشارة أنجيلا ميركل، نشرت على الإنترنت فيما بدا أنه أحد أكبر حوادث اختراق البيانات في ألمانيا.
 
وقال لارس كلينجبيل، الأمين العام للحزب الديمقراطي الاشتراكي لمجموعة (فونكه) الإعلامية الألمانية، إن على الحكومة تسليط الضوء بسرعة على "أي وكالات كانت على علم (بمعلومات) محددة وتوقيت ذلك وكيف جرى التعامل مع هذه (الواقعة)".
 
وأضاف كلينجبيل، بحسب "رويترز"، "ينبغي أن يكون ذلك أحد أولويات (وزير الداخلية) هورست زيهوفر. الأمر يتعلق بحماية ديمقراطيتنا".
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