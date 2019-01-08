كيم بالقطار إلى بكين.. زيارة جديدة ومفاجأة لا تتغير

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وصل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون إلى العاصمة الصينية بكين، الثلاثاء، في زيارة "مفاجئة" تستمر 4 أيام، يلتقي خلالها الرئيس الصيني شي جينبينغ.

وأفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء أن كيم وصل بكين على متن قطار خاص إلى محطة القطارات في العاصمة الصينية، في زيارة لم يعلن عنها في السابق.

ونشرت الوكالة صورة زعيم كوريا الشمالية وهو يدخل القطار المميّز بلونه الأخضر الغامق والخط الأصفر الأفقي، وقالت إن الزيارة تأتي بدعوة من شي جينبينغ.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إن الزعيم كيم انطلق من محطّة القطارات في بيونغيانغ على متن قطار خاص متجها إلى بكين ترافقه زوجته ري سول جو، وعدد من كبار المسؤولين.

وتعد بكين الحليف الدبلوماسي الرئيسي لبيونغيانغ، ومصدرها الرئيسي للتجارة والمساعدات. وقد زار كيم الصين 3 مرات العام الماضي للقاء شي، ولم يتم الإعلان عن أي من تلك الزيارات مسبقا.

وتوقفت محادثات نزع أسلحة كوريا الشمالية بين بيونغيانغ وواشنطن، إلا أن التوقعات تتزايد باحتمال عقد جولة ثانية بين كيم والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال ترامب، الأحد الماضي، إن الطرفين يتفاوضان حاليا على مكان عقد القمة المرتقبة، لكنه رفض الرد على سؤال يتصل بموعد انعقاد هذه القمة.

وفي قمتهما التاريخية في سنغافورة في يونيو الماضي، اتفق ترامب وكيم على العمل باتجاه نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية، لكن ذلك جاء في اتفاق مبهم لم يتطرق إلى التفاصيل.