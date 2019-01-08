ترامب يسافر إلى الحدود مع المكسيك ويطمح لتمويل "الجدار"

A + A -

يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيارة الحدود الجنوبية للولايات المتحدة الخميس، ليغادر واشنطن لأول مرة منذ بدء الإغلاق الجزئي للحكومة قبل 16يوما، بسبب طلبه بتمويل بناء جدار على طول الحدود مع المكسيك.

ولم يبد الرئيس الجمهوري أي تراجع عن تعهده ببناء هذا الجدار الذي يقول إنه ضروري لوقف الهجرة غير القانونية. ويختلف معه في الرأي الديمقراطيون في الكونغرس، ووصفت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الجديدة الجدار بأنه "غير أخلاقي".

وألغى ترامب رحلة مزمعة إلى فلوريدا كي يبقى في العاصمة الأميركية خلال عطلة عيد الميلاد والسنة الجديدة، بعد إغلاق قطاعات واسعة من الحكومة الاتحادية في 22 ديسمبر.

وحث ترامب الديمقراطيين في الكونغرس على "العودة من العطلة" والموافقة على تمويل جداره المقترح.

ولم يقدم البيت الأبيض تفاصيل زيارة ترامب، ولكن من المرجح أن تسلط الزيارة المزمعة الضوء على المخاوف الأمنية التي طرحتها الإدارة كمبرر لبناء الجدار.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض على تويتر الاثنين: "الرئيس دونالد ترامب سيسافر إلى الحدود الجنوبية يوم الخميس للقاء هؤلاء المعنيين بالأمن القومي والأزمة الإنسانية".