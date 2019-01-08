كارلوس غصن يمثل أمام القضاء و "يفضح رؤساءه"

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أعلن كارلوس غصن في بيان بالإنكليزية، وزّع الثلاثاء وسيتلوه أمام محكمة في طوكيو، في أول مثول له أمام القضاء منذ توقيفه المزلزل في نوفمبر، أنّه "اتُّهم خطأ واحتُجز ظلماً" وأنّ كل ما قام به "كان بموافقة مسؤولي" مجموعة نيسان.

وقال رئيس مجلس إدارة رينو، والرئيس السابق لشركة نيسان في تصريحه المكتوب "لقد تصرّفت بنزاهة، ووفقاً للقانون وبعِلم مسؤولي الشركة وموافقتهم". بحسب فرانس برس.

من جهته، أعلن قاضٍ ياباني، أنّ غصن الذي أوقف في طوكيو بشبهة التهرّب الضريبي، لا يزال موقوفاً بسبب وجود خطر بفراره.

كما اعتبر قاضي محكمة طوكيو التي مثُل أمامها غصن الثلاثاء في أول جلسة له أمام القضاء منذ توقيفه، أنّ من أسباب عدم موافقته على الإفراج بكفالة عن رجل الأعمال اللبناني-الفرنسي-البرازيلي، هو إمكانية أن يؤدي ذلك إلى العبث بالأدلّة.