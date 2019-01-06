living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصورة - ابنة ترمب تنشر صورة لحبيبها اللبناني لأول مرة !

6
JANUARY
2019
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نشرت ابنة الرئيس الأميركي تيفاني ترمب صورة عبر «إنستغرام» في البيت الأبيض مع حبيبها وصديقها المقرب الشاب الثري مايكل بولس، والذي له أصول لبنانية
وذكرت مجلة «بيبول» الأميركية أن تيفاني، الابنة الصغرى، للرئيس الأميركي دونالد ترمب لم توضح متى كانت الزيارة للبيت الأبيض، وإن كان قابل الرئيس أم لا، لكن تيفاني كانت قد نشرت صورة لها بنفس الفستان الذي ترتديه في صورتها الجديدة مع صديقها في البيت الأبيض، بتاريخ 13 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ونشرت تيفاني الصورة مع بولس في «الغرفة الحمراء»، وهي إحدى ثلاث صالات في البيت الأبيض غير مخصصة لإقامة عائلة الرئيس.
وبحسب المجلة، فقد التقت تيفاني ببولس لأول مرة في نادٍ ليلي في جزيرة «ميكونوس» باليونان، والذي تملكه النجمة الأميركية الشهيرة ليندسي لوهان.
ولبولس أصول عربية، فهو ابن الملياردير اللبناني الأصل مسعد بولس، ونشأ بولس في مدينة لاغوس النيجيرية.
وتمتاز عائلة الشاب بالثراء، ويعمل والده في شركات السيارات والبيع والبناء، وتقدر قيمة شركاته بمليارات الدولارات.
جدير بالذكر أن تيفاني ولدت من زوجة ترمب الثانية، مارلا مابلز، وقالت سابقاً إنها انتقلت للعيش مع أمها في ولاية كاليفورنيا بعد طلاق والديها، وتتابع حاليا دراسة في القانون بجامعة جورج تاون.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout