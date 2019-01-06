بالصورة - ابنة ترمب تنشر صورة لحبيبها اللبناني لأول مرة !

A + A -

نشرت ابنة الرئيس الأميركي تيفاني ترمب صورة عبر «إنستغرام» في البيت الأبيض مع حبيبها وصديقها المقرب الشاب الثري مايكل بولس، والذي له أصول لبنانية

وذكرت مجلة «بيبول» الأميركية أن تيفاني، الابنة الصغرى، للرئيس الأميركي دونالد ترمب لم توضح متى كانت الزيارة للبيت الأبيض، وإن كان قابل الرئيس أم لا، لكن تيفاني كانت قد نشرت صورة لها بنفس الفستان الذي ترتديه في صورتها الجديدة مع صديقها في البيت الأبيض، بتاريخ 13 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ونشرت تيفاني الصورة مع بولس في «الغرفة الحمراء»، وهي إحدى ثلاث صالات في البيت الأبيض غير مخصصة لإقامة عائلة الرئيس.

وبحسب المجلة، فقد التقت تيفاني ببولس لأول مرة في نادٍ ليلي في جزيرة «ميكونوس» باليونان، والذي تملكه النجمة الأميركية الشهيرة ليندسي لوهان.

ولبولس أصول عربية، فهو ابن الملياردير اللبناني الأصل مسعد بولس، ونشأ بولس في مدينة لاغوس النيجيرية.

وتمتاز عائلة الشاب بالثراء، ويعمل والده في شركات السيارات والبيع والبناء، وتقدر قيمة شركاته بمليارات الدولارات.

جدير بالذكر أن تيفاني ولدت من زوجة ترمب الثانية، مارلا مابلز، وقالت سابقاً إنها انتقلت للعيش مع أمها في ولاية كاليفورنيا بعد طلاق والديها، وتتابع حاليا دراسة في القانون بجامعة جورج تاون.