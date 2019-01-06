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تقرير يكشف عن الدول الأكثر خطرا على النساء

6
JANUARY
2019
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كشفت دراسة جديدة عن الدول الأكثر خطرا على النساء في العالم خلال عام 2018.
واعتمدت الدراسة على عوامل أهمها الصحة والتمييز الجنسي والعنف، بالإضافة إلى مسألة التجارة بالبشر والنساء خصوصا وعملية استغلال النساء في أعمال مختلفة.

وبحسب الدراسة، احتلت الهند المركز الأول في قائمة الدول الأكثر خطرا على النساء وتلتها كل من أفغانستان وبعدها سوريا. كما شملت القائمة دولا منها الصومال والسعودية وباكستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية واليمن.

لكن المفاجأة الكبرى في قائمة الدول العشرة كان احتلال الولايات المتحدة الأمريكية المركز العاشر وهذا مؤشر أن النساء في أمريكا يعانين الكثير طالما دولتهم احتلت هذا المركز المتقدم.

وبحسب الدراسة المنشورة، اعتبرت أفغانستان وسوريا والصومال من الدول الأكثر ضعفا في عرض الخدمات الطبية للنساء.

أما بالنسبة للتمييز الجنسي فاعتبرت كل أفغانستان والسعودية والهند من الدول الأكثر تمييزا بحسب الجنس بين الرجال والنساء من خلال الحقوق الإنسانية.

كما اعتبرت الهند وجمهورية الكونغو الديمقراطية والولايات المتحدة من بين البلدان الأولى التي تتعرض فيها النساء للعنف والتحرش الجنسي.

أما عن مسألة التجارة بالنساء فاحتلت كل من الهند وليبيا وميانمار قائمة الدول الأكثر خطورة على النساء من حيث التجارة بهن.

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