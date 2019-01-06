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إصابة جنديَين بريطانيَين في سوريا جراء صاروخ أطلقه داعش

6
JANUARY
2019
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أصيب جنديّان بريطانيّان بجروح امس في شرق سوريا جرّاء صاروخ أطلقته جماعة "داعش" الإرهابية وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأشار المرصد إلى أنّ الجنديَّين عضوان في قوّات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتّحدة ضدّ الإرهابيين.

 

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إنّ الجنديَّين نُقلا بمروحية لتلقّي العلاج.

 

كما قُتل عنصر من قوّات سوريا الديموقراطيّة في هذا الهجوم في محور الشعفة بمحافظة دير الزور.

 

والجيب الأخير في سوريا لداعش يقع في محافظة دير الزور غير البعيدة من الحدود العراقيّة.

 

ويساند التحالف الدولي قوّات سوريا الديموقراطيّة التي تشنّ منذ أيلول/سبتمبر هجومًا ضد الإرهابيين في هذه المنطقة التي تضمّ خصوصًا بلدات هجين والسوسة والشعفة.

 

وتمكّنت قوّات سوريا الديموقراطيّة في وقت سابق من استعادة هجين بعد أسابيع من المعارك.

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