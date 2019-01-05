سعر خيالي لاغلى سمكة تونة في العالم!

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بيعت سمكة تونة بمبلغ قياسي بلغ 333.6 مليون ين ياباني (3.1 مليون دولار أمريكي) اليوم السبت، في أول مزاد يجرى هذا العام بسوق السمك الجديد في طوكيو.

ويبلغ وزن السمكة 278 كيلوغرام، أي أن قيمة الكيلوغرام الواحد تبلغ 1.2 مليون ين، وتم اصطيادها في أوما على الطرف الشمالي من جزيرة هونشو أكبر جزر اليابان.

واشترى السمكة، وهي من نوع التونة ذات الزعانف الزرقاء، كيوشي كيمورا، رئيس شركة كيمورا التي تدير سلسلة مطاعم "سوشي زانماي".

وقال كيمورا للصحفيين: "لم أتوقع أن تكون غالية الثمن إلى هذا الحد، ولكن بما أنني تمكنت من شراء سمكة جيدة، أود أن يتذوقها العملاء".

واعتاد كيمورا شراء أغلى أسماك التونة في المزاد الأول من كل عام منذ عام 2012 وحتى 2017، ومن بينها سمكة تونة كانت تحتل الرقم القياسي السابق من حيث ارتفاع الثمن، حيث اشتراها بمبلغ 155.4 مليون ين في عام 2013.

ويعد الشعب الياباني من أكثر المستهلكين في العالم للتونة ذات الزعانف الزرقاء، وقد تسبب الصيد المفرط لها في انتقادات عالمية لليابان.