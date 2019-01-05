living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اتصل برقم الطوارئ من الفضاء.. فأثار الذعر في "ناسا"

5
JANUARY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تسبب رائد فضاء هولندي في إثارة الذعر في وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، واستدعاء فريق أمني لمتابعة اتصال غريب أجراه مع مركز خدمات الطوارئ الأميركي.
 
وكان رائد الفضاء الهولندي أندريه كويبرز، البالغ من العمر 60 عاما، قد اتصل من محطة الفضاء الدولية بالرقم 911 فتم تحويله إلى مركز خدمة الطوارئ.
 
وأوضح رائد الفضاء أن الاتصال، الذي أثار الذعر في مقر ناسا في مركز جونسون الفضائي بهيوستن بولاية تكساس، كان عن طريق الخطأ.
 
وقال رائد الفضاء، خلال مقابلة مع الإذاعة الهولندية لاحقا، إنه تلقى في اليوم التالي رسالة بالبريد الإلكتروني تسأله إذا كان قد اتصل فعلا بقسم الطوارئ، مشيرا إلى إنه عندها أدرك فداحة الخطأ الذي ارتكبه.
 
وأوضح أنه كان يحاول إجراء مكالمة دولية خارج المحطة الفضائية، وذلك يتطلب أن يضغط أولا على الرقم 9، ثم على الرقم 011، ويبدو أنه لم يضغط على الرقم 0، ولذلك تم تحويل المكالمة إلى خدمات الطوارئ الأميركية، وتسبب بالفوضى دون أن يقصد ذلك.
 
وقال "لقد ارتكبت خطأ"، لكنه أضاف مازحا أن فريق الطوارئ خيب أمله عندما لم يحضر للمساعدة.
 
يشار إلى أن رائد الفضاء الهولندي قام برحلتين إلى محطة الفضاء الدولية، وبلغ إجمالي عدد الأيام التي قضاها في المحطة 203 أيام.
 
وكان رائد الفضاء البريطاني تيم بيك قد غرد عام 2015 بشأن إجراء مكالمة بالخطأ أيضا من محطة الفضاء الدولية.
 
وقال في تغريدته "أود أن أعتذر للسيدة التي اتصلت بها عن طريق الخطأ"، مشيرا إلى أنه قال لها "مرحبا هل هذا كوكب الأرض؟" لكنه أوضح في تغريدته أنه مجرد اتصال بالرقم الخطأ ولم يقصد السخرية من السيدة التي اتصل برقمها.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout