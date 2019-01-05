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قتلى في إطلاق نار قرب لوس أنجلوس

5
JANUARY
2019
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أعلنت الشرطة الأميركية، السبت، سقوط عدد من الضحايا في إطلاق نار وقع بالقرب من مدينة لوس أنجلوس، في ولاية كاليفورنيا.
 
ونقل موقع "لوس أنجلوس تايمز" عن شرطة مدينة تورانسي، وهي إحدى مدن مقاطعة لوس أنجلوس، قولها إن إطلاق نار حدث في وقت مبكر من السبت، مخلفا سقوط "عدد من الضحايا".
 
وأوضح أن الحادث وقع في قاعة للعب الـ"بولينغ" تدعى "غابل هاوس بول"، والتي غالبا ما تشهد توافد شباب وشابات في مقتبل العمر.
 
وتوصف الصالة على موقعها الإلكتروني بـأنها "مكان لممارسة ألعاب البولينغ والليزر تاغ وألعاب الفيديو".
 
وقال شهود عيان إنهم سمعوا نحو 4 طلقات نارية، مشيرين إلى أن "شجارا كبيرا" سبق إطلاق النار.
 
وذكرت شرطة تورانسي في تغريدة قصيرة على تويتر أن "السلطات الأمنية حضرت إلى المكان، والتحقيقات جارية حاليا"، داعية الناس للابتعاد عن المنطقة.
 
ولم يتم الكشف حتى الآن عن عدد الضحايا، أو عدد من كانوا داخل قاعة البولينغ.
 
وتبعد مدينة تورانسي الساحلية نحو 30 كلم جنوب شرقي لوس أنجلوس.
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