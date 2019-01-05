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سمكة تونة بـ3 ملايين دولار.. في أول مزادات 2019

5
JANUARY
2019
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بيعت سمكة تونة، ذات زعانف زرقاء، يبلغ وزنها 278 كيلوغراما بمبلغ 33.6 مليون ين (3 ملايين دولار) في المزاد الأول لعام 2019.
 
يعد هذا أيضا أول مزاد منذ نقل سوق تسوكيغي الشهير في طوكيو إلى موقع جديد على الواجهة البحرية للمدينة.
 
وكان العرض الفائز بالنسبة للنوع الثمين – وإن كانت مهددة بالانقراض- في مزاد فجر السبت هو أكثر من ضعف ما انتهى إليه المزاد السنوي في 2013.
 
واشترت هذه السمكة شركة كيومورا، التي يدير مالكها كويشي كيمور سلسلة (سوشي زانماي).
 
وكانت شركة كيومورا قد فازت بالمزاد السنوي السابق.
 
أظهرت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (ان.اتش.كيه) كيومورا مبتهجا وهو يقول إنه فوجئ بارتفاع سعر التونة هذا العام.
 
لكنه أضاف "جودة التونة التي اشتريتها هي الأفضل".
 
وأسعار المزاد هي أعلى من المعتاد بالنسبة للتونة ذات الزعانف الزرقاء.
 
تباع الأسماك عادة بسعر يصل إلى 40 دولارا للرطل الواحد (88 دولارا للكيلوغرام) لكن السعر يرتفع إلى ما يزيد عن 200 دولار للرطل قرب نهاية العام، خاصة بالنسبة للصيد الثمين القادم من أوما في شمال اليابان.
 
وكان مزاد العام الماضي الأخير في تسوكيغي، قبل أن ينتقل السوق إلى منشأة جديدة على موقع سابق لمصنع غاز في خليج طوكيو.
 
وتأخر هذا النقل مرارا بسبب المخاوف من تلوث التربة.
 
واليابانيون أكبر مستهلكي سمك التونة ذات الزعانف، وقد أدى ارتفاع الاستهلاك هناك وفي الخارج إلى الإفراط في صيد هذه الأنواع.
 
ويحذر الخبراء من أنها قد تواجه خطر الانقراض المحتمل، حيث انخفضت هذا النوع في المحيط الهادئ بنسبة 96 في المائة عن مستويات ما قبل الصناعة.
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