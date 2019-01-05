ترامب: مشاكل الصين الاقتصادية تضع أمريكا في موقف قوي

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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الضعف الاقتصادي الحالي للصين قد يجعل الولايات المتحدة تجني بعض الفوائد في محادثات التجارة مع العملاق الآسيوي.

وقال ترامب للصحفيين في حديقة البيت الأبيض: "أقول لكم إن أداء الصين ليس جيدا الآن، وهذا يضعنا في موقف قوي جدا.. أعتقد أننا سنتوصل لاتفاق مع الصين".

وأضاف: "أنا غير قلق بشأن هبوط أسهم آبل"، معبرا عن رغبته في أن تبدأ الشركة بتصنيع منتجاتها في الولايات المتحدة.

وأبرز تحذير لشركة "آبل" من مبيعات أضعف من المتوقع لهواتف آيفون في الصين، مخاوف بشأن الاقتصاد الصيني.

وفرضت كل من الصين والولايات المتحدة منذ سبتمبر عام 2018، رسوما جمركية إضافية على بعض الأنواع من صادرات الطرف الآخر.

وفي أوائل ديسمبر الماضي، اتفق الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ على "هدنة" في الحرب التجارية، وافق في إطارها شي جين بينغ على زيادة استيراد السلع من الولايات المتحدة وتجميد الرسوم على السيارات الأمريكية، فيما تعهد ترامب من جانبه بعدم زيادة الرسوم على السلع الصينية اعتبارا من 1 يناير 2019، في حال اتفق الجانبان على تسوية الخلافات.