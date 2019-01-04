صديقة رونالدو على "الطريقة العربية" في دبي

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اختارت جورجينا رودريغيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لباسا مغربيا أصيلا لحضور حفل جوائز "غلوب سوكر"، الذي احتضنته مدينة دبي الإماراتية، مساء الخميس.

وظهرت جورجينا، في الحفل، ترتدي قفطانا أبيضا مزركشا بالأصفر، كما وضعت حجابا، لتؤكد احترامها للتقاليد العربية.

ونشرت المصممة المغربية صوفيا بنيحيى، على حسابها في إنستغرام، صورة جورجينا بالقفطان، معبرة عن فخرها بالتعامل مع صديقة رونالدو الشهيرة، وقالت "فخورة جدا.. شكرا عزيزتي جورجينا على اختيارك القفطان المغربي اليوم".

وكان رونالدو قد ظهر، خلال الحفل، بصحبة صديقته جورجينا وابنه كريستيانو جونيور، البالغ من العمر 8 أعوام.

يشار إلى أن الحدث شهد تتويج مهاجم يوفنتوس بجائزة "غلوب سوكر" لأفضل لاعب في العالم في 2018 متفوقا على الفرنسيين أنطوان غريزمان وكيليان مبابي.