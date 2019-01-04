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كارلوس غصن يمثل أمام المحكمة خلال 5

4
JANUARY
2019
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سبوتنيك - ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، اليوم الجمعة، أن كارلوس غصن، الرئيس السابق لشركة "نيسان"، سيمثل أمام المحكمة في غضون 5 أيام، بعدما طلب عقد جلسة علنية لسماع سبب احتجازه.
 
وسيكون هذا أول ظهور علني لغصن، منذ القبض عليه يوم 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية، ثم صدر أمر آخر بالقبض عليه على خلفية اتهامات أخرى، وفقا لرويترز.
 
وقالت هيئة الإذاعة اليابانية، إن غصن قدم طلبا لمحكمة طوكيو الجزئية، اليوم الجمعة، ويتعين على المحكمة عقد جلسة في غضون 5 أيام.
وذكرت الهيئة نقلا عن محامي غصن أنه يعتزم المثول أمام المحكمة.
 
ولم يتسن الوصول إلى موتوناري أوتسورو محامي غصن في طوكيو للتعقيب.
 
 واعتقلت السلطات اليابانية كارلوس غصن الذي شغل منصب رئيس مجلسي إدارة شركتي "رينو" و"نيسان" ورئيس تحالف "رينو- نيسان — ميتسوبيشي" العملاق، في طوكيو لاستجوابه على خلفية اتهامه بتهرب ضريبي وفساد مالي وإداري وأنه أخفى منه ما يوازي خمسة مليارات ين ياباني بين يونيو/ حزيران 2011 وحزيران 2015.
 
الجدير بالذكر أن كارلوس غصن يحمل الجنسيات: الفرنسية واللبنانية والبرازيلية.
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