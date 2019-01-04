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مطارا جاتويك وهيثرو يطلبان معدات مضادة للطائرات المسيرة

4
JANUARY
2019
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ذكرت صحيفة (تايمز) يوم الخميس أن مطاري جاتويك وهيثرو بلندن طلبا أنظمة دفاعية من الدرجة العسكرية مضادة للطائرات المسيرة تتكلف ”عدة ملايين الجنيهات الاسترلينية“ بعد أن تسببت طائرات مسيرة في فوضى استمرت لثلاثة أيام بمطار جاتويك الشهر الماضي.
 
وذكر تقرير الصحيفة أن وزير النقل البريطاني كريس جرايلينج التقى بمسؤولين كبار من الشرطة والطيران المدني والدفاع يوم الخميس لمناقشة الأمر. ولم يصدر المطار على الفور تعليقا على التقرير.
 
وتسبب ظهور عدة طائرات مسيرة في فوضى بجاتويك، ثاني أكثر مطارات بريطانيا ازدحاما، الشهر الماضي، مما عطل خطط سفر عشرات الآلاف من الأشخاص في الفترة التي سبقت احتفالات عيد الميلاد.
 
وكشفت الواقعة عن وجود ثغرات تفحصها قوات الأمن ومشغلو المطارات في أنحاء العالم.
 
وتم استدعاء الجيش لنشر معدات متخصصة تمكن السلطات من ضمان السلامة في المطار أثناء عمليات إقلاع وهبوط الطائرات.
 
وذكرت الصحيفة أن التكنولوجيا المستخدمة تضمنت نظاما مضادا للطائرات المسيرة صممته إسرائيل.
 
وقال وزير الأمن البريطاني بن والاس الشهر الماضي إن قوات الأمن البريطانية لديها أنظمة رصد يمكن نشرها في أنحاء البلاد لمحاربة تهديد الطائرات المسيرة.
 
وألمحت تقارير إعلامية إلى أن وزارة الدفاع أزالت منذ ذلك الحين معداتها المضادة للطائرات المسيرة من مطار جاتويك.
Reuters
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