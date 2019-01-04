النواب الأميركي يقر تشريعات "إنهاء الإغلاق".. والعقدة مستمرة

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أقر مجلس النواب الأميركي، الذي بات الديمقراطيون يسيطرون عليه، تشريعات الخميس لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة، الذي بدأ قبل نحو أسبوعين في وكالات اتحادية عدة، وتمويل وزارة الأمن الداخلي حتى الثامن من فبراير.

وبموجب مشاريع القوانين سيتم تمويل وزارات الخارجية والتجارة والزراعة والعمل والخزانة وغيرها من الوكالات حتى 30 سبتمبر، أي نهاية السنة المالية الحالية.

وقبل ساعات من التصويت قال البيت الأبيض إن مستشارين للرئيس دونالد ترامب سيوصونه باستخدام حق النقض لمنع إقرار القوانين إذا صادق الكونغرس عليها من دون تقديم أي أموال إضافية لمقترح ترامب ببناء جدار على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة.