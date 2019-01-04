حجاب في الكونغرس.. صور المشهد التاريخي

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أدت إلهان عمر، أول عضوة محجبة في الكونغرس الأميركي، اليمين القانونية، الخميس، وهي تضع يدها على المصحف، كما تمكنت من رفع الحظر على ارتداء الرموز الدينية لأول مرة في منذ سنوات في تاريخ مجلس النواب الأميركي.

وفازت إلهان عمر (37 عاما)، التي جاءت إلى الولايات المتحدة لاجئة من الصومال وهي طفلة، بمقعد في مجلس النواب عن ولاية مينيسوتا، لتكون أول مسلمة محجبة تدخل الكونغرس الأميركي في تاريخ البلاد.

ودخلت إلهان إلى الكونغرس الأميركي إلى جانب النائبة المسلمة رشيدة طليب من ولاية ميتشيغن، لتكونا أول مسلمتين في تاريخ مجلس النواب. وطليب هي أميركية من أصل فلسطيني ولا ترتدي الحجاب.

ورفع الديمقراطيون رسميا الحظر المفروض على ارتداء غطاء الرأس لأسباب دينية في قاعة مجلس النواب، الخميس، مما سمح للنائبة الديمقراطية إلهان من تأدية القسم تحت قبة البرلمان وهي ترتدي الحجاب.

وبحسب التعديلات الجديدة، يستمر حظر القبعات العادية، مثل قبعات البيسبول وقبعات رعاة البقر، التي تم حظرها لأول مرة داخل قاعة مجلس النواب في العام 1837، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الجمعة.

وكانت إلهان قد عبرت في نوفمبر الماضي على رغبتها في ارتداء الحجاب عند تأدية اليمين الدستورية، وقال: "لا أحد يضع وشاحا على رأسي، إنه اختياري، وهذا ليس هو الحظر الأخير الذي سأعمل على رفعه".

تجدر الإشارة إلى أن إلهان ولدت في الصومال، لكنها هربت مع عائلتها من البلاد التي مزقتها الحرب، وجاءوا إلى الولايات المتحدة في عام 1995، عندما كان عمرها 12 عاما.