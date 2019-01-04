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أسطوانة غاز تتسبب بانهيار مبنى.. وقتلى وضحايا تحت الأنقاض

4
JANUARY
2019
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لقي ما لا يقل عن ستة أشخاص حتفهم بعدما انفجرت أسطوانة غاز وتسببت في انهيار جزء من بناية بالعاصمة الهندية، وفقا للشرطة.
 
قالت المسؤولة بالشرطة مونيكا بهاردواج إنه تم إنقاذ ثمانية أشخاص من أنقاض الطابق الأول والطابق الأرضي من المبنى.
 
يعمل رجال الإنقاذ بمطارق ثقيلة ومناشير على إزالة الأنقاض في بحثهم عن أشخاص يحتمل أن يكونوا محاصرين هناك.
 
يشيع انهيار المباني في الهند، حيث يحاول عمال البناء القيام بالأعمال بالطريقة الأسهل والأرخص عن طريق استخدام مواد دون المستوى المطلوب، وبالتالي تقام بنايات متعددة الطوابق دون إشراف كاف.
 
كثيرا ما يؤدي الطلب الهائل على الإسكان في جميع أنحاء المدن الهندية والفساد المنتشر إلى قيام جهات البناء بإضافة طوابق غير مصرح بها أو إقامة مبان غير قانونية.
 
كان انهيار مبنى في مومباي عام 2013 أودى بحياة ما لا يقل عن 72 شخصا.
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