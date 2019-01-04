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العثور على مادة خطرة شمالي هولندا.. واستدعاء الجيش

4
JANUARY
2019
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عثر على كيس يزن 25 كيلوغراما على شاطئ جزيرة شمالي هولندا، يحتوي على مادة البيروكسيد العضوية الخطيرة، مصدره حاويات مفقودة في المياه الألمانية ببحر الشمال، وهو ما استدعى تدخل الجيش.
 
وأكد المتحدث باسم قوى الأمن المحلية جان-وليم زوارت في المنطقة لـ"فرانس برس" أن "كيسا يحتوي على مسحوق بوزن 25 كيلوغراماً عثر عليه على شاطئ شيرمونيكوغ".
 
وقال خفر السواحل الهولنديون، الأربعاء، إن سفينة فقدت خلال الليل ما لا يقل عن 270 حاوية في المياه الألمانية في بحر الشمال، 4 منها تحتوي على مادة يمكن أن تكون خطرة.
 
وتحوي الحاويات الأربع براميل من البيروكسيد العضوي في شكل مسحوق وهي مادة شديدة الاشتعال قد يتسبب الدخان الناجم عنها لدى احتراقها بتهيج في الأنسجة. ويستخدم هذا العنصر في صناعة البلاستيك والبوليسترين.
 
ونصح زوارت السكان في حال عثورهم على كيس مماثل، بعدم الاقتراب منه أو لمسه والذهاب فورا إلى الطبيب في حال ملامسته.
 
وأرسلت السلطات الهولندية الجيش للمساعدة في عمليات تنظيف الشواطئ إلى جانب البلديات.
 
 وقالت السلطات الألمانية الأربعاء إنها حددت موقع واحدة من الحاويات الأربع في المياه الألمانية، في حين قال خفر السواحل الهولنديون على "تويتر" إنهم لم يحددوا بعد موقع الحاويات الثلاث الأخرى، مرجحين أن تكون قد غرقت.
 
وتسببت الرياح العاتية بجرف نحو 20 من هذه الحاويات، التي سقطت في الماء قرب جزيرة بوركوم الألمانية، باتجاه جزر وادين الثلاث شمال الساحل الهولندي.
 
وتحتوي الحاويات أيضا على قطع غيار وشاشات مسطحة ومصابيح كهربائية وألعاب أطفال.
 
وقالت قيادة الطوارئ البحرية المركزية الألمانية إن سفينة الحاويات تعرضت لعاصفة. وأضافت أن السفينة ترفع علم بنما واسمها "أم أس سي زويي" وطولها 396 متراً وعرضها 59 متراً.
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