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"لماذا لا تموت".. صرخة في وجه عنكبوت تستنفر الشرطة

3
JANUARY
2019
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ذكرت وسائل إعلام، الخميس، أن الشرطة الأسترالية استنفرت بسبب معركة بين رجل وعنكبوت.
 
وبحسب تقارير إعلامية، سمع أحد الجيران بينما كان يمر أمام منزل في مدينة بيرث على الساحل الغربي لأستراليا أمس الأربعاء رجلا يصيح مرارا "لماذا لا تموت؟" وصراخ طفل، الأمر الذي دفعه للاتصال بالشرطة هاتفيا.
 
ونقلت التقارير عن تغريدة نشرتها على ما يبدو الشرطة في وانيروو، الواقعة إلى الشمال مباشرة من بيرث، القول "استجابت وحدات متعددة من الشرطة". وجرى حذف التغريدة فيما بعد.
 
وأظهرت التغريدة تدوينة على ما يبدو لسلطات إنفاذ القانون تحتوي على مكالمة طوارئ أولية ثم تحديثا بعد 15 دقيقة يقول "تحدثت الشرطة مع كافة الأطراف، وأبلغوها أن زوجا كان يحاول فحسب قتل عنكبوت".
 
وقالت التدوينة إن الرجل "اعتذر عن إزعاج الشرطة"، وإنه لم تحدث "إصابات (سوى للعنكبوت)" وأن "الأمر لم يتطلب تدخلا أخر من جانب الشرطة".
 
ولم تحدد التقارير الإعلامية هوية الرجل أو نوع العنكبوت.
 
ويوجد بأستراليا أحد أكبر أعداد العناكب في العالم مقارنة بعدد السكان.
 
ويقول علماء أحياء إن موجة حارة بنصف الكرة الأرضية الجنوبي زادت احتمال العثور على عناكب في المباني.
 
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