مزحة "ثقيلة" من أصدقاء العريس تحول يوم زفافه لكابوس

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يقاضي عريس أصدقاءه بسبب مزحة في يوم زفافه، جعلته يقضي اليوم في المستشفى، فضلا عن تحمله تكاليف مالية ضخمة طلبتها شركة تأمين سيارات لمسؤوليته عن حادث مروري.

ولم يكن أمام العريس الشاب (24 عاما) سوى تحمل "سخرية أصدقائه" كجزء من طقوس تقليدية تحدث عادة في يوم الزفاف، وعايشها هو مؤخرا، في مقاطعة قويتشو جنوب غربي الصين.

وقال أقارب شهدوا الحادث لموقع الأخبار الصيني "ذي بيبر"، إن أصدقاء العريس ألقوا عليه في البداية بيضا وبيرة وحبرا، بينما كان في طريقه إلى العروس، وذلك كجزء من عادة صينية سرعان ما تصاعدت وخرجت عن السيطرة.

وربط الأصدقاء العريس بشريط بلاستيكي وهو بملابسه الداخلية على عمود كهربائي، وانهالوا عليه بالضرب بعصا من الخيزران، وذلك في زاوية بالقرب من طريق سريع، في محاولة للهروب مما يحدث، ركض العريس وهو بحالة مزرية وسط حركة المرور.

وقال العريس، أي غوانغتاو، لموقع الويب btime.com إنه فقد صبره بعد أن سكب أصدقائه الحبر عليه، مما أضعف رؤيته.

وأضاف "كان هناك شخص ما يطاردني، ولم أتمكن من الرؤية بشكل جيد بسبب الحبر، ثم ركضت إلى طريق سريع بينما كان شخص آخر يتعقبني".

بعد فترة وجيزة، سمع أصدقاؤه صوت قوي للمكابح، التي ينتج عنها عادة حوادث مرورية. وكان أي هو الضحية حيث صدمته سيارة كان يحاول سائقها تجنبه عندما شاهده يسير على الطريق السريع، لكنه اصطدم فجأة بحاجز تحطمت على إثرها السيارة واتجهت نحو أي لتصدمه هو الآخر.

أصيبت السيارة بأضرار بالغة. وبعد ذلك دخل أي المستشفى لمدة 3 أسابيع مصابا بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي.

وقضت شرطة المرور بخطأ أي ومسؤوليته عن الأضرار التي لحقت بالسيارة. وفي أواخر ديسمبر، طالبت شركة تأمين السيارات بـ 30 ألف يوان (نحو 4 آلاف جنيه إسترليني) كتعويض من أي. قرر العريس بعد ذلك اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأصدقاء الذين تسببوا في إفساد يوم الزفاف.

وقال أقارب أي إنه لا يملك الأموال اللازمة لتغطية فاتورة التأمين، وأنهم جمعوا بالفعل 6 آلاف يوان (691 جنيها) للمساعدة في دفع أتعابه الطبية.