ارتفاع حصيلة قتلى المبنى المنهار في روسيا

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أعلن مسؤولو الطوارئ في روسيا أن عدد القتلى جراء انهيار مبنى سكني قد ارتفع إلى 28، بعد انتشال مزيد من الجثث من تحت الأنقاض.

ومازال هناك 15 شخصا من سكان المبنى المؤلف من 10 طوابق في مدينة مغنيتاغورسك الروسية في عداد المفقودين.

وانهار جزء من المبنى قبل فجر الاثنين، عقب انفجار يعتقد أنه نجم عن تسرب غاز.

وقال المسؤولون الروس إن احتمالات العثور على أي شخص على قيد الحياة تضاءلت بشكل حاد، مع دخول جهود الإنقاذ ليلة ثالثة من البرد القارس.

وبلغت درجات الحرارة ليلا في المدينة نحو 20 درجة مئوية تحت الصفر.