“هاكرز” يخترقون ملفات حساسة متعلقة بهجمات 11 سبتمبر

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أعلن مخترقو أنظمة “هاكرز” الأربعاء، عن نجاحهم في اختراق ملفات شركات تأمين، وسرقة ملفات بالغة الحساسية متعلقة بهجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر التي وقعت عام 2001.

وقال المخترقون في تدوينة على موقع Pastebin إنهم “يمتلكون 18 ألف ملف عن هجمات سبتمبر، وإن الوثائق تتضمن وثائق من وزارة العدل الأمريكية وFBI وغيرها، فيما اعتبرته بعض المواقع الإخبارية الأمريكية تأجيجا لنظريات المؤامرة حول هجمات سبتمبر”.

وطالب المخترقون الذين يطلقون على أنفسهم لقب Dark Overlord بدفع مبالغ نقدية لهم لتجنب نشر تلك الملفات، التي زعموا أنها بالغة الخطورة وستمثل فضائح كبيرة بحسب تقارير صحفية أمريكية.

ووضع المخترقون رابط تحميل لـ18 ألف وثيقة مشفرة، وهددوا بأنهم سيتيحون أكواد فك التشفير في حال لم يدفع المبلغ المطلوب لهم باستخدام عملة “بيتكوين”، مشيرين إلى أن الوثائق التي حصلوا عليها تحمل مخاطبات رسمية لعدد من الجهات الحكومية الأمريكية، والتي كشفت الحقيقة الكاملة لواحد من أكثر أيام الولايات المتحدة دموية في تاريخها الحديث.

وقالوا إنهم حصلوا على تلك الوثائق بعدما قررت جهات حكومية منها الشركة المالكة لمركزي التجارة المنهارين، وعدد من المكاتب القانونية الاحتفاظ بها بدلا من تدميرها، لافتة إلى أن أي شخص من الممكن أن يرد اسمه في تلك الوثائق عليه أن يقوم بدفع المال لهم لإزالته منها.

المصدر:NBN