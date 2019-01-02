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Netflix تمنع حلقة من مسلسل كوميدي تنتقد ابن سلمان (شاهد)

2
JANUARY
2019
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لندن- عربي21 - قالت نتفلكس إن "سياستها للامتثال للقانون المحلي تتسق مع طريقة عمل الشركات الأخرى في الولايات المتحدة"- جيتي
كشفت خدمة الفيديو المدفوعة Netflix، أنها حجبت حلقة من مسلسل كوميدي بالمملكة العربية السعودية، وذلك بناء على طلب من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالسعودية.
 
 
وأوضحت أن الخدمة حذفت الحلقة الثانية من المسلسل، والتي انتقدت ولي العهد السعودي والحرب اليمنية، مشيرة إلى أن الطلب الرسمي السعودي، جدد المخاوف بشأن سيطرة الحكومة على حرية التعبير على منصات الإنترنت.
 
 
ولفتت إلى أن الحلقة الثانية من المسلسل، ركزت على السعودية في أعقاب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وتضمنت انتقادات لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والحملة العسكرية بقيادة الرياض في اليمن.
 
 
 
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وأكدت نتفلكس أنها "أزالت الحلقة في المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي، بعد أن طلبت هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السعودية بإسقاطها، لأنها انتهكت قانون مكافحة جرائم الإنترنت في المملكة".
 
 
وبينت أن "هيئة تنظيم الاتصالات السعودية ذكرت أن المادة 6 من القانون، هي السبب في الطلب"، مؤكدة في الوقت ذاته أن "الحلقة لا يزال بإمكان المستخدمين السعوديين مشاهدتها على قناة العرض الرسمية في YouTube".
 
 
وقالت نتفلكس إن "سياستها للامتثال للقانون المحلي تتسق مع طريقة عمل الشركات الأخرى في الولايات المتحدة، لكنها لم تكشف عن معلومات حول عدد الطلبات الحكومية التي تلقتها أو عدد الطلبات التي تم اتخاذ إجراءات بشأنها في كل ولاية قضائية".
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