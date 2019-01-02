الرئيس الصيني يهدد تايوان بالقوة العسكرية

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أكّد الرئيس الصيني شي جين بينغ، الأربعاء، أنّ بلاده ترفض "التخلّي عن خيار استخدام القوة العسكرية" لإعادة تايوان إلى سيادتها، مشدّداً على أنّ "إعادة توحيد" الجزيرة والبرّ الصيني أمرٌ لا مفرّ منه في نهاية المطاف.

وقال الرئيس الصيني في خطاب إن بكين"تحتفظ بحقّها في أخذ كلّ الإجراءات اللازمة" ضد "القوى الخارجية" التي تتدخّل للحؤول دون إعادة توحيد البلاد بطريقة سلمية، وكذلك أيضاً ضد الأنشطة التي يقوم بها دعاة الانفصال والاستقلال في تايوان.

وتقع تايوان بالقرب من سواحل الصين الشرقية، حيث يفصل بينها وبين سواحل الصين مضيق يسمى ـمضيق تايوان.

تُعدّ مدينة تايبيه عاصمة البلاد، كما تعتبر تايوان رابع أعلى جزيرة في العالم، وذلك بسبب احتوائها على 6 قمم جبلية، حيث يزيد ارتفاع هذه القمم عن 3505 متر عن مستوى سطح البحر.