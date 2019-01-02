الألمان بلا نقود مع بداية العام الجديد

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ربما يجد الألمان من محبي التسوق في بداية العام الجديد أنفسهم بلا نقود بسبب إضراب سائقي سيارات الأمن.

أعلنت نقابة "فير.دي" العمالية أنها حثت 12 ألفا من موظفي الشركات التي توزع النقود على البنوك والمتاجر على الإضراب عن العمل في 2 يناير الجاري، أول يوم عمل عادي في ألمانيا في العام الجديد 2019.

ما زالت العملة النقدية الوسيلة المفضلة لكثير من الألمان عند الشراء، وغالبا ما ترفض بطاقات الدفع في المتاجر والمطاعم الصغيرة.

تريد النقابة رفع أجر العمل في الساعة بواقع 1.5 يورو (1.72 دولار) أو في الشهر بواقع 250 يورو (289 دولارا)، وسد الفجوة في الأجر بين العمال في شرق ألمانيا وغربها بحلول العام 2021.