أميركا تطلق الغاز المسيل للدموع لمنع دخول مهاجرين

A + A -

أطلقت قوات حرس الحدود الأميركية الغاز المسيل للدموع على المكسيك لمنع مجموعة من المهاجرين من عبور الحدود المكسيكية الأميركية عند تيخوانا وفقا لما ذكره شاهد من رويترز والحكومة الأميركية.

وشوهد دخان القنابل يتصاعد من حول السياج الحدودي والتقط أحد المهاجرين قنبلة وردها عبر الحدود إلى الأراضي الأميركية.

وأصبحت تيخوانا نقطة ملتهبة في النقاش حول السياسة الأميركية المتعلقة بالهجرة والذي زادت حدته بعد وفاة طفلين من المهاجرين بسجون أميركا وإغلاق جزئي للحكومة الأميركية نتيجة مطلب الرئيس دونالد ترامب من أعضاء الكونغرس بتخصيص خمسة مليارات دولار لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وفي نوفمبر حدثت واقعة مماثلة أطلقت خلالها القوات الأميركية الغاز المسيل للدموع على المكسيك لتفريق مهاجرين مما دفع المكسيك للمطالبة بإجراء تحقيق. ولم يرد متحدث باسم وزارة الخارجية المكسيكية على الفور على طلب للتعليق.