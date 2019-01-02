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ترامب في أولى تغريداته لعام 2019.. من وصف "بالكلب"؟

2
JANUARY
2019
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بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الجديد بإطلاق تغريداته المعتادة، حيث وصف جنرالا أميركيا "بالكلب".
 
وشن ترامب هجوما على الجنرال المتقاعد ستانلي ماكريستال، الذي وصف ترامب بأنه غير نزيه وغير أخلاقي في مقابلة مع شبكة "سي أن أن" الأحد.
 
وقال ترامب: "لقد طرد أوباما الجنرال ماكريستال كالكلب. وكانت مهمته الأخيرة فاشلة تماما. وهو معروف بالثرثرة والغباء. وهو من أحباء هيلاري"، في إشارة الى الديموقراطية هيلاري كلينتون.
 
وكان ماكريستال، الذي كان آخر منصب يتولاه هو قيادة القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، أجبر على الاستقالة بعد أن نشرت صحيفة رولنغ ستونز مقالا احتوى على تصريحات انتقد فيها مسؤولون في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما ومن بينهم نائب الرئيس جو بايدن.
 
وكان ترامب قد بدأ عامه الجديد على تويتر بتغريدة: "عام سعيد على الجميع ومن بينهم الكارهون وإعلام الأخبار الكاذبة! 2019 سيكون عاما رائعا لهؤلاء الذين لا يعانون من أعراض الانطباع الخاطئ عن ترامب".
 
 
 
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