A + A -

وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسالة للأميركيين لمناسبة العام الجديد، قال فيها إن المصابين بـ”متلازمة عداء ترامب” لن يستمتعوا بـ2019.

وكتب ترامب على “تويتر”: “عام سعيد على الجميع، بمن فيهم الكارهين، ووسائل الإعلام المزيفة”.



وأضاف: “سيكون 2019 عاما رائعا على أولئك الذين لا يعانون من الإصابة بمتلازمة عداء ترامب”.



وطالب ترامب الأميركيين بأن يكونوا هادئين وأن يستمتعوا بما هو مقبل، مضيفا: “أشياء عظيمة تحدث في دولتنا”.



ويواجه ترامب انتقادات حادة بسبب أزمة إغلاق الحكومة الأميركية، التي تسبب فيها إصراره على وضع بند يتعلق بتمويل إنشاء جدار حدودي مع المكسيك، وهو الاقتراح، الذي يرفض الديمقراطيون الموافقة عليه داخل مجلس الشيوخ، الذي يمثلون فيه نسبة الأغلبية”.

رسالة للأميركيين لمناسبة العام الجديد، قال فيها إن المصابين بـ”متلازمة عداء ترامب” لن يستمتعوا بـ2019.



وكتب ترامب على “تويتر”: “عام سعيد على الجميع، بمن فيهم الكارهين، ووسائل الإعلام المزيفة”.



وأضاف: “سيكون 2019 عاما رائعا على أولئك الذين لا يعانون من الإصابة بمتلازمة عداء ترامب”.



وطالب ترامب الأميركيين بأن يكونوا هادئين وأن يستمتعوا بما هو مقبل، مضيفا: “أشياء عظيمة تحدث في دولتنا”.



ويواجه ترامب انتقادات حادة بسبب أزمة إغلاق الحكومة الأميركية، التي تسبب فيها إصراره على وضع بند يتعلق بتمويل إنشاء جدار حدودي مع المكسيك، وهو الاقتراح، الذي يرفض الديمقراطيون الموافقة عليه داخل مجلس الشيوخ، الذي يمثلون فيه نسبة الأغلبية”.