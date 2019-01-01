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ترامب: الطبيب النفساني هو من يحدد أهلية إليزابيث وارن للفوز في الانتخابات الرئاسية

1
JANUARY
2019
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علّق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على قرار السيناتورة إليزابيث وارن، دراسة إمكانية ترشحها لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، ونصحها بمراجعة طبيب نفساني.

وأعرب دونالد ترامب، في حديث مع قناة " فوكس نيوز"، عن اعتقاده بأن الطبيب النفساني الشخصي للسيناتورة إليزابيث وارن (ديمقراطية من ولاية ماساتشوستس) سيقدم إجابة مؤهلة أكثر دقة على السؤال، حول أهليتها للفوز بانتخابات عام 2020.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، نشرت وارن، رسالة بالفيديو، أعلنت فيها عن قرار تشكيل لجنة لدراسة إمكانية ترشحها لانتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2020.

وقال ترامب: "سنرى كيف تفعل ذلك. وأتمنى لها كل التوفيق، وأحب أن أتنافس معها (أثناء الحملة الانتخابية)".

وردا على سؤال، عما إذا كان يعتقد أن السيناتورة المذكورة، تؤمن فعلا بإمكانية فوزها في الانتخابات القادمة، قال ترامب: "لا أعرف ذلك، عليك أن تسأل طبيبها النفساني عن ذلك".

وتجدر الإشارة إلى أنه تمت إعادة انتخاب السيناتورة الديمقراطية وارن لفترة ثانية مدتها ست سنوات في نوفمبر 2018 خلال انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي.

ومن المعروف، أن ترامب، ينتقد بشكل دوري، إليزابيث وارن، ويتهمها بالكذب بخصوص وجود هنود حمر في عائلتها، ولهذا السبب غالباً ما كان يقارنها بالأميرة الهندية بوكاهونتاس.

وتقول عضو مجلس الشيوخ إليزابيث وارن إن والدتها تنتمي إلى قبيلتي شيروكي وقبيلة ديلاوير، لكنها لم تثبت ذلك وثائقيا.

وردا على انتقادات ترامب، خضعت وارن، للاختبار الجيني لإثبات صحة كلامها، وظهر من النتائج وجود دماء هندية حمراء في عروقها، لكن معظم أسلافها كانوا أوروبيين.

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