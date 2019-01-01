دولة تحتفل 11 مرة برأس السنة الميلادية

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يحتفل سكان إحدى دول العالم بليلة رأس السنة الميلادية 11 مرة، نظرا لفارق التوقيت الزمني في مناطقهم.

وتشهد المدن الروسية احتفالات شعبية واسعة بحلول العام الميلادي، فيما يخرج الآلاف إلى وسط موسكو والساحة الحمراء.

وتقام تقام الحفلات والعروض الموسيقية في ساحة مانيجنايا وشارع تفيرسكايا ولوبيانكا وغيرها من الميادين، تصاحبها الألعاب النارية التي تزين سماء العاصمة، في مشهد بات تقليدا.

ويعدّ إعداد مائدة عيد رأس السنة من أهم مراحل التحضير للاحتفال بهذا العيد الأكثر شعبية في روسيا، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وتحاول كل عائلة التباهي بالأكلات المتنوعة على مائدتها. ومع ذلك، هناك بعض الأطباق التقليدية، التي يجب ألاّ يخلو منها أي بيت روسي، وعلى رأسها سلطة "أوليفييه" الروسية المشهورة، والتي تسمى في الدول الأخرى بالسلطة الروسية، وكذلك السلطة المسماة بـ "الرنغة تحت معطف الفرو" وغيرهما.