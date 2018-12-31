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2019 بدأ بالفعل.. "أول دولة" في العالم استقبلت العام الجديد

31
DECEMBER
2018
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ودّعت دولة تقع في جنوبي المحيط الهادئ عام 2018 واستقبلت 2019، ليكون سكانها أول من بحتفلون بالعام الجديد.
 
واحتفلت دولة ساموا قبل دقائق بدخول العام الجديد بحكم موقعها الجغرافي، لتسبق جارتيها نيوزلندا وأستراليا.
 
وتوقيت ساموا هو غرينتش +14، أي أنها تسبق سيدني الأسترالية (غرينتش +11) بثلاث ساعات، والعاصمة الإماراتية أبوظبي (غرينتش +4) بـ10 ساعات، والقاهرة (غرينتش +2) بـ12 ساعة.
 
وشهدت البلاد، بحلول منتصف الليل، عرضا للألعاب النارية، الذي يعتبر من أبرز مظاهر الاحتفال برأس السنة الميلادية. 
 
كما نشرت حكومة ساموا، تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر، تهنئ فيها المواطنين والعالم بالسنة الجديدة.
 
ويشير التوقيت في ساموا إلى GMT+14، مما يجعلها أول دولة ترى شروق وغروب الشمس.
 
 وساموا، التي كانت تعرف سابقا باسم ساموا الغربية، دولة تضم القسم الغربي من جزر ساموا في جنوبي المحيط الهادئ، ونالت استقلالها عن نيوزيلندا عام 1962.
 
وكانت ساموا غيرت، عام 2011، منطقتها الزمنية من شرق إلى غرب خط التوقيت الدولي، الأمر الذي حوّل وقت البلاد إلى الأمام 24 ساعة.
 
ويبلغ عدد سكان ساموا نحو 200 ألف نسمة.
 
ويحظى الاحتفال برأس السنة الميلادية بشعبية واسعة حول العالم، وتغص الميادين الرئيسية للمدن الكبرى بالمحتفلين.
 
يشار إلى أن آخر المناطق التي ستستقبل العام الجديد هي جزر تابعة للولايات الأميركية لكنها غير مأهولة، ويتعلق الأمر بكل من جزر بيكر وهاولاند.
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