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كيم يصالح ترامب.. برسالة

31
DECEMBER
2018
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بعث الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "رسالة مصالحة" للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وسط توقف المفاوضات النووية، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "تشوسون إلبو" الكورية الجنوبية، الاثنين.
 
وقالت الصحيفة، نقلا عن مصدر دبلوماسي لم تذكر اسمه، إن رسالة كيم إلى ترامب سُلمت يوم الجمعة عبر قناة لم يتم تحديدها وكانت "تصالحية".
 
ولم يتضمن التقرير تفاصيل بشأن مضمون الرسالة، لكنه قال إنها تتعلق بالمحادثات الأميركية الكورية الشمالية.
 
وكان مكتب رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن قد ذكر، الأحد، أن كيم بعث برسالة إلى نظيره الكوري الجنوبي، قائلا إنه يريد عقد مزيد من لقاءات القمة بين الكوريتين العام المقبل بهدف إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي.
 
ولم تعلق وزارة الخارجية الأمريكية أو السفارة الأميركية في سول على التقرير الخاص برسالة كيم لترامب لدى اتصال "رويترز" بهما.
 
وقال متحدث باسم مون، خلال إفادة صحفية الاثنين" هناك قناة حوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة تتبادلان من خلالها اتصالات فعالة ولكن لا يمكنني معرفة ما إذا كانت قد اتخذت شكل رسائل أو شيء آخر".
 
وكان كيم قد تعهد بالعمل نحو نزع السلاح النووي خلال لقاء قمة مع ترامب في سنغافورة في يونيو.
 
ولكن كلا الطرفين يواجه صعوبة في تحقيق تقدم في هذا الأمر.
 
ولم يحدد أيضا الجانبان بعد موعدا جديدا لاجتماع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو والمسؤول الكوري الشمالي الكبير كيم يونغ تشول بعد إلغائه بشكل مفاجئ في نوفمبر.
 
 
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