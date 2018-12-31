بالصور - روسيا تستيقظ فجرا على كارثة!

A + A -

ذكرت وكالات أنباء محلية روسية أن ما لا يقل عن شخصين لقيا حتفهما وتم إنقاذ عشرة آخرين بعد انهيار جزء من بناية سكنية شاهقة في مدينة ماغنيتوغورسك الروسية في جنوب الأورال في الساعات الأولى من صباح الاثنين.

وقالت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن وزارة الطوارئ إن أضرارا لحقت بـ48 شقة وإن 110 أشخاص كانوا يقطنون هذا العقار.

وذكرت وكالة الطوارئ على موقعها الإلكتروني أن جزءا من العقار قد يكون انهار نتيجة انفجار غاز طبيعي.

وأضافت أن 196 رجل إنقاذ موجودون في الموقع.

ولم يذكر المصدر عدد من لقوا حتفهم أو عدد السكان الذين ربما يكونون محاصرين تحت الأنقاض.