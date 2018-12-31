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الماضي بالألوان..7 صور تاريخية لم يشاهدها العالم من قبل

31
DECEMBER
2018
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قبل الصور الملونة، ومنذ ظهرت الكاميرا والصورة بالأبيض والأسود، كان الأمر أشبه بالخيال بالنسبة لأولئك الذين عاشوا في ذلك الوقت.
 
صور كثيرة التقطت منذ ذلك الحين وقبل ظهور الصورة الملونة، بعضها لشخصيات تاريخية مثل الملكة فيكتوريا، عندما كانت في الخامسة والثلاثين من العمر، والتي توجت على عرش بريطانيا بين عامي 1837 و1901.
 
وآخر ملكات هاواي الملكة ليليوكالاني التي تولت الحكم عام 1891 قبل أن تخلع عن العرش عام 1893، والإمبراطورة الأرملة سيشي أو الإمبراطورة الأم تسي شي التي حكمت الصين بين عامي 1861 و1908.وشخصيات شهيرة أخرى وبارزة مثل غريغوري راسبوتين، ذلك الراهب الروسي الذي كان يعرف أيضا بلقب الراهب المجنون.
 
صور أخرى قديمة بالأبيض والأسود كشفت عن أحداث عالمية مثل المعرض الكبير في قصر الكريستال في لندن عام 1851، الذي ضم جناح المصريات أو الآثار الفرعونية.
 
كما التقطت صور لأحداث جسام مثل صورة لقيادات الثورة الفرنسية الرابعة القتلى وهم في الأكفان، أو لواحدة من أوائل الصور لتفجير نووي وهي تلك التجربة النووية التي عرفت باسم "ذي بايكر" التي أجرتها الولايات المتحدة في جزيرة بيكيني أتول (المعروفة باسم حلقية بيكيني) ضمن جزر مارشال وسط المحيط الهادئ عام 1946.
 
هذه الصور بالأبيض والأسود وصور أخرى يمتد تاريخها ما بين 1850 و1960، تم إضفاء الألوان عليها ما جعلها "تضج بالحياة" و"بعث بها الروح"، ثم جمعت ووضعت في كتاب ملون بعنوان "ألوان الزمان: تاريخ جديد للعالم".
 
 
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