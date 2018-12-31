تعرف على تحذيرات موظف "مكدونالدز": "لا تطلب هذه الأصناف"

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كشف عامل في سلسلة مطاعم مكدونالدز سبب تجنبه طلب الثلج مع المشروبات الغازية، ولماذا لا يتناول مخفوف الحليب من المطعم.

وشارك الموظف في السلسلة الأميركية الشهيرة هذه النصائح بشأن ما يجب فعله أو عدم فعله عند طلب وجبة سريعة من المطعم.

وقال الموظف الذي يعمل في أحد فروع السلسلة العالمية في منطقة إسيكس في بريطانيا إن آلة صنع الثلج في المطعم لا يتم تنظيفها باستمرار كما ينبغي، وبالتالي فإنه يفضل تجنب طلب مشروبات غازية مع الثلج.

وزعم الموظف أنه دائما ما يطلب من الطاقم إعداد شرائح البطاطا (فرينتش فرايز) عند الطلب فقط من دون ملح، وبالتالي إذا أراد الزبون الحصول على هذه الشرائح طازجة يفضل أن يطلبها من دون ملح مضاف.

وينصح الموظف، الذي طلب الإبقاء على هويته سرية، من يرغبون بوجبة مكدونالدز سريعة ألا يطلب مخفوق الحليب، زاعما أن الخليط في المخفوق هو نفسه الأيس كريم، وليس المخفوق الحقيقي، بحسب صحيفة "ذي صن" البريطانية.

ومن بين النصائح التي قدمها الموظف، أنه يفضل طلب الوجبات عند تغيير قائمة الطعام، وتحديدا في الأوقات التالية: 8 صباحا و10 صباحا وفي أوقات الذروة، أي 12 ظهرا و2 مساء و5 مساء و7 مساء.

وعند الاتصال بالقائمين على المطاعم للرد على هذه المزاعم، قال متحدث باسم الشركة "نحن نشجع الأفراد العاملين لدينا على التحدث علانية إذا كانت لديهم مخاوف، ونوفر قنوات رسمية وغير رسمية لطرح المخاوف والأمور المثيرة للشك"، حسب ما أورد موقع الصحيفة.