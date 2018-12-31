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بالصور - تعرفوا على "أجمل فتاة على الأرض"

31
DECEMBER
2018
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ببساطة هي أجمل فتاة في العالم، وأجمل وجه على الأرض، ومن دون عمليات تجميل، وهو لقب تحصل عليه للمرة الثانية، مما يجعل الأمر ليس صدفة أو مرتبا كما في بعض المسابقات من هذا القبيل.
 
العارضة الفرنسية تيلان بلوندو، البالغة من العمر 17 عاما، تم اختيارها أجمل فتاة في العالم، وهو لقب كانت قد حصلت عليه سابقا، وتحديدا قبل نحو 11 عاما عندما كانت في السادسة من عمرها.
 
في العام 2007، صرعت هذه الفتاة الشقراء الصغيرة العالم بجمالها، وفي ذلك الوقت توجت باللقب، لتعود وتحصل على لقب أجمل وجه لعام 2018، حيث وقع عليه الاختيار من بين أجمل 100 وجه في العالم.
 
وعندما بلغت بلوندو العاشرة من عمرها، تم اختيارها لتكون صورة الغلاف في مجلة فوغ، وأصبحت بالتالي أصغر عارضة تظهر صورتها على غلاف المجلة، التي تعرضت لانتقادات حادة بسبب جعل الطفلة "أكثر إثارة"، إثار إضافة "المكياج".
 
وعلى صفحتها على إنستغرام، شكرت جميلة الجميلات المسابقة على الاختيار، وقالت "لا أصدق هذا الأمر"، بحسب ديلي ميل البريطانية.
 
 وقالت في فيديو شاركته مع متابعيها "لا أستطيع أن أصدق نفسي.. شكرا لكم كثيرا.. والشكر لكل من صوت لي"، مضيفة أنها لا تصدق أن هذا الأمر يحدث معها.
 
وكان قد بدأ العمل بجائزة "تي كاندلر" لأجمل الوجوه في العالم عام 1990، وتعد من بين الجوائز الأكثر مصداقية في هذا المجال، وهي تختلف عن مسابقة وجائزة ملكة جمال العالم للعام 2018 التي فازت بها كاتريونا غرا.
 
الجدير بالذكر أن الجائزة تمنحها هيئة نقاد السينما "تي سي كاندلر"، وسبق أن حصلت عليها الفنانة ميشيل فايفر 3 مرات، وصوفي مارسو مرتين، وميغ ريان ونيكول كيدمان، وكذلك ماريون كوتيلارد وجوردان دون.
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